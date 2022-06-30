Лунёв подал заявление в палату РФС по разрешению споров из-за задолженности «Зенита»

Короткая ссылка
Антон Смирнов, агент голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что петербургский «Зенит» не выплатил его клиенту премиальные.

Лунёв подал заявление в палату Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров в отношении имеющихся перед ним у ФК «Зенит» задолженностей по заработной плате, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что «Зенит» удержал денежные средства из премии за чемпионство в сезоне-2020/2021 и премиальные за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Лунёв выступал за «Зенит» с начала 2017 года. Летом 2021-го 30-летний вратарь перешёл в «Байер».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе колумбийского нападающего Матео Кассьерры.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить