Лунёв подал заявление в палату РФС по разрешению споров из-за задолженности «Зенита»

Антон Смирнов, агент голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что петербургский «Зенит» не выплатил его клиенту премиальные.

Лунёв подал заявление в палату Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров в отношении имеющихся перед ним у ФК «Зенит» задолженностей по заработной плате, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что «Зенит» удержал денежные средства из премии за чемпионство в сезоне-2020/2021 и премиальные за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Лунёв выступал за «Зенит» с начала 2017 года. Летом 2021-го 30-летний вратарь перешёл в «Байер».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе колумбийского нападающего Матео Кассьерры.





