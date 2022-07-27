«Адмирал» подписал контракт с чешским форвардом

Чешский нападающий Рудольф Червени продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

32-летний чешский хоккеист подписал контракт с владивостокской командой на один сезон, сообщает пресс-служба «Адмирала».

Червени в сезоне-2021/22 провёл 32 матча в составе рижского «Динамо» и набрал 12 (7 + 5) очков. На его счету 18 голов и 17 результативных передач в 89 играх в КХЛ.

Олимпийский чемпион по хоккею в составе чешской сборной Доминик Гашек накануне предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.