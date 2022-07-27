Червиченко назвал большой потерей для «Спартака» возможный отъезд Мозеса

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из столичного клуба.

«Если Мозес уедет играть в Европу, то для «Спартака» это будет большая потеря. У красно-белых только два таких мотора впереди, дающих какое-то напряжение и позволяющих защите, которая держится только на Джикии, сохранять результат, — это Мозес и Промес», — приводит слова Червиченко Metaratings.

По его мнению, если у Джикии будет серьёзная травма в отсутствие Мозеса, «Спартак» по итогам сезона-2022/23 выше шестого места не поднимется.

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес может покинуть «Спартак» по требованию супруги. Агент футболиста предлагал услуги своего клиента «Интеру», «Торино» и нескольким английским клубам.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе Мозеса.