Арустамян: Мозес может покинуть «Спартак» по требованию супруги

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес близок к отъезду из России.

Жена бывшего хавбека лондонского «Челси» настаивает на переезде в Европу. Вместе с тем агент Мозеса приступил к активным поискам нового клуба, сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян.

Футбольный агент предлагал услуги своего клиента «Интеру» и «Торино». Прорабатываются также варианты с чемпионатом Англии. Пока переговоры ничем не завершились.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что к отъезду защитника «Динамо» Гильермо Варелы из России могла быть причастна его девушка.