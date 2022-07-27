Баженов считает, что «Спартаку» будет сложно заменить Мозеса

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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе полузащитника московской команды Виктора Мозеза.
Баженов считает, что «Спартаку» будет сложно заменить Мозеса
  • РИА Новости

«Мозеса будет тяжело заменить. Думаю, что если любой легионер или лидер команды, а Мозес входит в их число, покинет клуб, то это потеря. Однако все мы живём в этой парадигме, такая жизнь. Значит, надо будет заменять», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что Мозес близок к отъезду из России.

 

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