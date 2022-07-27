Фьюри пообещал нокаутировать Гору из «Игры Престолов»

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на желание исландца Хафтора Бьёрнссона, исполнителя роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов», провести с ним бой.
Фьюри пообещал нокаутировать Гору из «Игры Престолов»
  • Gettyimages.ru

«Это было бы забавно. Было бы здорово выступить перед, скажем, 70 тыс. болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его пропустить и нокаутировать его. В данный момент мы разговариваем с его командой, и это определённо то, что меня интересует», — цитирует Фьюри The Telegraph.

Гора накануне признался, что не сильно расстроится, если потерпит поражение. Но вместе с тем 33-летний исландский актёр дал понять, что сделает всё возможное для победы.

Бьёрнссон в марте победил Эдди Хола в бою по правилам профессионального бокса единогласным решением судей в Дубае (ОАЭ).

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBС. На счету британца 32 победы и одна ничья. Фьюри заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

Ранее в UFC официально анонсировали поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

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