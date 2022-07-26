Гора из «Игры престолов» ведёт переговоры о бое с Фьюри

Хафтор Бьёрнссон из Исландии, исполнитель роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов», подтвердил, что может провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри — чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжёлой весовой категории.

«Переговоры ведутся, но пока ничего не завершено. Я бы с большим удовольствием сразился с Фьюри. Для меня было бы огромной честью драться с лучшим боксёром-тяжеловесом в мире, и это был бы потрясающий опыт для меня», — заявил Бьёрнссон в эфире iFLTV.

Гора признался, что не сильно расстроится, если потерпит поражение. Но вместе с тем 33-летний исландский актёр дал понять, что сделает всё возможное для победы.

«Я чертовски силён, и мои удары причиняют боль, поэтому, если это произойдёт, он не сможет быть спокойным, потому что я воин, я викинг и я пойду ва-банк, если это произойдёт», — добавил он.

Бьёрнссон в марте победил Эдди Хола в бою по правилам профессионального бокса единогласным решением судей в Дубае (ОАЭ).

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBС. На счету британца 32 победы и одна ничья. Фьюри заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

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