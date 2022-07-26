Каменский раскритиковал Гашека, который предложил запретить спортсменам играть в России
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
«Какая угроза? Как хоккей связан с политикой? Видимо, много шайб ему в голову прилетело, хорошо ловил. Думаю, такими заявлениями он просто делает себе пиар», — приводит слова Каменского ТАСС.
Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.