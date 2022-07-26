Каменский раскритиковал Гашека, который предложил запретить спортсменам играть в России

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о предложении олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной Чехии Доминика Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.

«Какая угроза? Как хоккей связан с политикой? Видимо, много шайб ему в голову прилетело, хорошо ловил. Думаю, такими заявлениями он просто делает себе пиар», — приводит слова Каменского ТАСС.

Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.