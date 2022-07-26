«Матч ТВ»: агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что данное наказание Лельчук понесла за высказывания в адрес бывшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу Александра Самедова.
Также агент оштрафована на 50 тыс. рублей.
Лельчук 14 апреля рассказала в интервью «Матч ТВ», что Самедов вёл себя по отношению к ней неприемлемо. В тот момент экс-игрок сборной России работал в «Локомотиве».
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека.