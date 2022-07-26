«Матч ТВ»: агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова

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Агент Полина Лельчук по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранена на полгода от футбольной деятельности.
«Матч ТВ»: агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что данное наказание Лельчук понесла за высказывания в адрес бывшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу Александра Самедова.

Также агент оштрафована на 50 тыс. рублей.

Лельчук 14 апреля рассказала в интервью «Матч ТВ», что Самедов вёл себя по отношению к ней неприемлемо. В тот момент экс-игрок сборной России работал в «Локомотиве».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека.

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