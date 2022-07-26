«Матч ТВ»: агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова

Агент Полина Лельчук по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранена на полгода от футбольной деятельности.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что данное наказание Лельчук понесла за высказывания в адрес бывшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу Александра Самедова.

Также агент оштрафована на 50 тыс. рублей.

Лельчук 14 апреля рассказала в интервью «Матч ТВ», что Самедов вёл себя по отношению к ней неприемлемо. В тот момент экс-игрок сборной России работал в «Локомотиве».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека.