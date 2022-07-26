Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на работу судей, все уже давно к этому привыкли

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов жёстко высказался о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.
Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на работу судей, все уже давно к этому привыкли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба. Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», — заявил Радимов в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» объяснил, почему в клубе часто жалуются на судейство.

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