Бывший главный тренер «Спартака-2» объяснил, почему в клубе часто жалуются на судейство

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал причины, по которым москвичи регулярно жалуются на судейские ошибки.

«Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет», — заявил специалист в интервью RT.

По мнению Бушманова, играет свою роль и фактор популярности команды.

«Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной. Понятно, что работу рефери в условной игре «Торпедо» так не обсуждают», — добавил тренер.

Ранее Хусаинов назвал правильным удаление Черникова в матче со «Спартаком».