Бывший главный тренер «Спартака-2» объяснил, почему в клубе часто жалуются на судейство
- Gettyimages.ru
- © Gema Ibarra / EyeEm
«Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет», — заявил специалист в интервью RT.
По мнению Бушманова, играет свою роль и фактор популярности команды.
«Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной. Понятно, что работу рефери в условной игре «Торпедо» так не обсуждают», — добавил тренер.
Ранее Хусаинов назвал правильным удаление Черникова в матче со «Спартаком».