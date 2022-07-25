ПСЖ разгромил «Гамба Осака» в товарищеском матче

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ПСЖ обыграл «Гамба Осака» в товарищеском матче предсезонного турне.
ПСЖ разгромил «Гамба Осака» в товарищеском матче
  • AFP
  • © Toshifumi KITAMURA

Игра прошла в Осаке на стадионе Suita City Football Stadium и завершилась со счётом 6:2 в пользу подопечных Кристофа Галтье.

В составе французского клуба отличились Неймар (32-я и 60-я минута), Пабло Сарабия (28-я), Нуну Мендеш (32-я), Лионель Месси (40-я), Килиан Мбаппе (86-я). В составе японского клуба забитыми мячами отличились Кейсуке Курокава (34-я) и Хирото Ямами (70-я).

31 июля «Пари-Сен-Жермен» проведёт матч с «Нантом» за Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси.

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