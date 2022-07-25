Домингес: прыжок в Раменском снился мне множество раз

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес поделился воспоминаниями о чемпионском матче петербургского клуба с «Сатурном» в Раменском в 2007 году.

«За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Каждый раз я вспоминаю его с самыми тёплыми чувствами», — приводит слова Домингеса официальный сайт «Зенита».

Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, проведя за команду 64 матча, забив десять мячей и отдав 15 результативных передач. Также футболист выступал за «Рубин», где провёл 107 матчей, забил 43 мяча и отдал 24 голевые передачи.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита», если клуб покинут иностранные игроки.