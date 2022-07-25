Мостовой: если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды
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«Если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды, потому что уровень выравняется. Мы видим, что многие команды без легионеров не различить», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. Также санкт-петербургский клуб в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень конкуренции для «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.