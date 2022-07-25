Мостовой: если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита», если клуб покинут иностранные игроки.

«Если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды, потому что уровень выравняется. Мы видим, что многие команды без легионеров не различить», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. Также санкт-петербургский клуб в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень конкуренции для «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.