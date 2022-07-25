Аленичев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень конкуренции для «Зенита» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Аленичев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будет ли для «Зенита» создана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне? Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию. «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. Также санкт-петербургский клуб в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

В сезоне-2022/23 РПЛ после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть очков). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

Ранее в «Зените» отреагировали на новость о желании клуба подписать игрока «Генка» Лукуми.

 

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