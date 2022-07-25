Полузащитник «Динамо» Гагнидзе не считает странным уход Варелы из клуба

Короткая ссылка
Футболист «Динамо» Лука Гагнидзе высказался по поводу ухода из команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.
Полузащитник «Динамо» Гагнидзе не считает странным уход Варелы из клуба
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела — отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остаётся в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гагнидзе Sport24.

Он подчеркнул, что не злится на Варелу.

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что юристы «Динамо» проанализируют ситуацию с Варелой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить