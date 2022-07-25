Полузащитник «Динамо» Гагнидзе не считает странным уход Варелы из клуба

Футболист «Динамо» Лука Гагнидзе высказался по поводу ухода из команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела — отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остаётся в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гагнидзе Sport24.

Он подчеркнул, что не злится на Варелу.

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что юристы «Динамо» проанализируют ситуацию с Варелой.