Полузащитник «Динамо» Гагнидзе не считает странным уход Варелы из клуба
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела — отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остаётся в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гагнидзе Sport24.
Он подчеркнул, что не злится на Варелу.
СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.
Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что юристы «Динамо» проанализируют ситуацию с Варелой.