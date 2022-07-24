Плутник: легионеры не собираются уходить из «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник высказался о возможном уходе иностранных футболистов из столичной команды.

«Пока всё в порядке. Надеемся, что всё так и останется. Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать. Но мы видим, что в некоторых клубах это случается совершенно неожиданно», — цитирует Плутника Sport24.

Накануне бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какие действия будет предпринимать клуб после отъезда из команды защитника Гильермо Варелы.





