Юрист — о побеге Варелы: «Динамо» нужно отстоять свою позицию в дисциплинарных органах
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«Клубу надо идти и отстаивать свою позицию в дисциплинарные органы, оспаривать правомерность приостановления контракта. Это право есть у любого клуба, чьё расположение покинули легионеры. И тут уже будет даваться юридическая оценка такому решению ФИФА, можно или нельзя было разрешать приостанавливать», — цитирует Анцелиович РИА Новости.
Она подчеркнула, что нарушение контрактных обязательств в любом случае предполагает возможность признания действий неуважительными.
«Можно это попытаться доказать в рамках системы разрешения споров, предусмотренных контрактом», — пояснила Анцелиович.
СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.
Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.