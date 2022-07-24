Юрист — о побеге Варелы: «Динамо» нужно отстоять свою позицию в дисциплинарных органах

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась об уходе из московского «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

«Клубу надо идти и отстаивать свою позицию в дисциплинарные органы, оспаривать правомерность приостановления контракта. Это право есть у любого клуба, чьё расположение покинули легионеры. И тут уже будет даваться юридическая оценка такому решению ФИФА, можно или нельзя было разрешать приостанавливать», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она подчеркнула, что нарушение контрактных обязательств в любом случае предполагает возможность признания действий неуважительными.

«Можно это попытаться доказать в рамках системы разрешения споров, предусмотренных контрактом», — пояснила Анцелиович.

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.