Юрист — о побеге Варелы: «Динамо» нужно отстоять свою позицию в дисциплинарных органах

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась об уходе из московского «Динамо» защитника Гильермо Варелы.
Юрист — о побеге Варелы: «Динамо» нужно отстоять свою позицию в дисциплинарных органах
  • Gettyimages.ru

«Клубу надо идти и отстаивать свою позицию в дисциплинарные органы, оспаривать правомерность приостановления контракта. Это право есть у любого клуба, чьё расположение покинули легионеры. И тут уже будет даваться юридическая оценка такому решению ФИФА, можно или нельзя было разрешать приостанавливать», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она подчеркнула, что нарушение контрактных обязательств в любом случае предполагает возможность признания действий неуважительными.

«Можно это попытаться доказать в рамках системы разрешения споров, предусмотренных контрактом», — пояснила Анцелиович. 

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить