Канчельскис призвал руководство «Спартака» дать шанс Мостовому

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой заслуживает шанса тренировать «Спартак».

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит. Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он также подчеркнул, что в руководстве клуба боятся назначить Мостового главным тренером.

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Канчельскис заявил, что московский «Спартак» в ближайшие несколько лет не выиграет РПЛ.