Врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.

«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лёгкими и диафрагмой воздух за счёт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», — цитирует Карлицкого «Чемпионат».

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о состоянии Пиняева.