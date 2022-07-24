Защитник «Спартака» Чернов: Пиняев сказал, что вернётся через месяц

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о состоянии полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал, как у него дела. Он написал, что всё хорошо и что через месяц вернётся. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой», — цитирует Чернова «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0. Футболисты петербургской команды вышли на матч в футболках с надписью «Сергей, здоровья». Игроки самарского клуба — в футболках с фотографией игрока.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее врач «Рубина» Михаил Бутовский высказался о влиянии левостороннего спонтанного пневмоторакса на будущую карьеру Пиняева.