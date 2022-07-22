Врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста
- РИА Новости
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«Учитывая, что Пиняев молодой парень, у него всё будет хорошо. Потребуется большой срок для лечения и восстановления», — цитирует Бутовского «РБ Спорт».
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее футболистка «Чертаново» Дарья Новик сообщила, что Пиняеву потребуется операция.