Врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста

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Врач «Рубина» Михаил Бутовский высказался о влиянии левостороннего спонтанного пневмоторакса на будущую карьеру полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
Врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Учитывая, что Пиняев молодой парень, у него всё будет хорошо. Потребуется большой срок для лечения и восстановления», — цитирует Бутовского «РБ Спорт».

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее футболистка «Чертаново» Дарья Новик сообщила, что Пиняеву потребуется операция.

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