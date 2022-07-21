Хавбек «Крыльев Советов» Пиняев будет прооперирован

Футболистка «Чертаново» Дарья Новик сообщила, что полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву потребуется операция.

«Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернётся. В каком он состоянии? Жить можно со всем. Играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернётся ещё сильнее», — заявила Новик в эфире «Матч ТВ».

Новик дала понять, что знакома с Пиняевым. Футболист рассказал ей о своём самочувствии.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.