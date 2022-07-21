Хавбек «Крыльев Советов» Пиняев будет прооперирован
- РИА Новости
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«Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернётся. В каком он состоянии? Жить можно со всем. Играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернётся ещё сильнее», — заявила Новик в эфире «Матч ТВ».
Новик дала понять, что знакома с Пиняевым. Футболист рассказал ей о своём самочувствии.
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.