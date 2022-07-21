Пиняев поблагодарил болельщиков за поддержку после госпитализации

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за моё здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ. Я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам КС», — написал Пиняев в своих социальных сетях.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «Крылья Советов» обратились к болельщикам с просьбой о поддержке Пиняева.