«Крылья Советов» призвали болельщиков поддержать Пиняева
«Под этим постом вы можете оставить слова поддержки для Сергея Пиняева. Поддержка нужна ему сейчас, как никогда! Он обязательно прочтёт всё, что вы написали. Серёга, выздоравливай!» — сообщается в Telegram-канале самарского клуба.
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.
Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Пиняев находится в клинике Самарского медицинского университета.