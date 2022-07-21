«Крылья Советов» призвали болельщиков поддержать Пиняева

Короткая ссылка
«Крылья Советов» обратились к болельщикам с просьбой о поддержке полузащитника Сергея Пиняева.

«Под этим постом вы можете оставить слова поддержки для Сергея Пиняева. Поддержка нужна ему сейчас, как никогда! Он обязательно прочтёт всё, что вы написали. Серёга, выздоравливай!» — сообщается в Telegram-канале самарского клуба.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пиняев находится в клинике Самарского медицинского университета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить