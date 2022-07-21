«Крылья Советов» призвали болельщиков поддержать Пиняева

«Крылья Советов» обратились к болельщикам с просьбой о поддержке полузащитника Сергея Пиняева.

«Под этим постом вы можете оставить слова поддержки для Сергея Пиняева. Поддержка нужна ему сейчас, как никогда! Он обязательно прочтёт всё, что вы написали. Серёга, выздоравливай!» — сообщается в Telegram-канале самарского клуба.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пиняев находится в клинике Самарского медицинского университета.