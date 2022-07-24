Колосков ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы московского «Спартака» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Судя по составу, не думаю, что в этом году они способны составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА. «Спартак» сможет конкурировать за призовое место, но за чемпионство вряд ли», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. Петербургский клуб разгромил красно-белых и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

В сезоне-2022/23 РПЛ после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть очков). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

Ранее суперкомпьютер сделал прогноз на победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.