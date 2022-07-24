В ЦСКА остались недовольны продажами абонементов на сезон-2022/23 РПЛ

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, сколько абонементов столичный клуб продал на сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Клуб недоволен — мы продали более 2000 абонементов. Это в два-три раза ниже, если сравнивать с доковидным сезоном. Как к этому можно относиться? Негативно только», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

24 июня болельщики красно-синих приняли решение о бойкоте матчей предстоящего розыгрыша Российской премьер-лиги в связи с введением закона о Fan ID. Решение действует с момента введения Fan ID на любом стадионе лиги и до отказа организации от данной системы.

Ранее объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» призвало фанатов продлевать сезонные абонементы на домашние матчи команды, несмотря на бойкот из-за введения Fan ID.