Объединение фанатов ЦСКА призвало продлевать абонементы, несмотря на бойкот

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» призвало фанатов продлевать сезонные абонементы на домашние матчи команды, несмотря на бойкот из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Да, возможно, кому-то этот призыв покажется странным, учитывая грядущий бойкот всех матчей РПЛ. Но абонемент — это не только пропуск на все домашние матчи. Это твоё финансовое участие в жизни клуба, это гарантия того, что выкупленное место останется пустым и одним человеком в кокошнике на фанатских секторах будет меньше», — говорится в заявлении в Telegram-аккаунте объединения.

В сообщении также отмечается, что это делается ради того, чтобы прошёл именно бойкот, а не просто отказ от посещения матчей.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением, что фанаты скоро привыкнут к Fan ID.