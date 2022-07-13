Степашин считает, что со временем фанаты привыкнут к Fan ID

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением, что фанаты скоро привыкнут к паспорту болельщиков (Fan ID).

«Часть людей, конечно, не придёт. Потому что многим не нравится эта процедура. Для меня это тоже не очевидно. Я бы лучше, честно говоря, сделал покупку билетов по паспортам, как это делается во многих европейских странах. Но закон принят», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Он считает, что трибуны не опустеют от введения Fan ID и на матчи будут приходить те, кому интересно смотреть футбол, и те, кто любит этот вид спорта. По его мнению, со временем все привыкнут к новой системе.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.