Степашин считает, что со временем фанаты привыкнут к Fan ID

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением, что фанаты скоро привыкнут к паспорту болельщиков (Fan ID).
Степашин считает, что со временем фанаты привыкнут к Fan ID
  • РИА Новости

«Часть людей, конечно, не придёт. Потому что многим не нравится эта процедура. Для меня это тоже не очевидно. Я бы лучше, честно говоря, сделал покупку билетов по паспортам, как это делается во многих европейских странах. Но закон принят», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Он считает, что трибуны не опустеют от введения Fan ID и на матчи будут приходить те, кому интересно смотреть футбол, и те, кто любит этот вид спорта. По его мнению, со временем все привыкнут к новой системе.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.

 

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