Ласицкене высказалась об идее приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
Ласицкене высказалась об идее приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
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«В Госдуме много людей, у которых силы направлены почему-то немного не в ту сторону. Я думаю, в России много более серьёзных проблем, чем приравнивать смену гражданства к госизмене. Это даже страшно звучит», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее Ласицкене рассказала, собирается ли менять спортивное гражданство.

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