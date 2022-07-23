Новожилова: Чикунова могла проплыть быстрее, если бы на финише была достойная конкуренция

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Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, высказалась о выступлении воспитанницы на международных соревнованиях по плаванию «Игры дружбы» в столице Татарстана.
Новожилова: Чикунова могла проплыть быстрее, если бы на финише была достойная конкуренция
  • AP

«Для Жени было важно проплыть быстрее, чем Кинг. Она хотела показать, что они собой представляют без нас. Что она была бы чемпионкой мира, выступай в Будапеште. Она ведь очень ждала этот турнир, а когда нас так «бортанули», это была трагедия для неё, как и для всех спортсменов», — заявила Новожилова в интервью RT. 

По её словам, при этом Чикуновой данный факт «добавил спортивной злости».

«Женя могла бы проплыть быстрее, если бы на финише у неё была достойная конкуренция. Когда тебе в спину кто-то дышит, включаются резервные силы. Думаю, ещё полсекунды, а может, и секунду она могла скинуть с результата», — отметила она.

Ранее Новожилова заявила, что Чикунова в силах побить мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

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