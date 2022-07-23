В США считают небезопасным возвращение Сергачёва в Россию

Член Демократической партии Кэтрин Брайтбилл считает, что защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву не стоит возвращаться в Россию.

«Рада видеть, что Сергачёв не вернулся в Россию. Кажется не таким уж безопасным сначала комментировать исчезновение Ивана Федотова, а затем отправиться домой на лето», — написала Брайтбилл в социальных сетях.

Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Защитник в июле подписал новый контракт с клубом из Флориды на восемь лет. Согласно соглашению, 24-летний российский хоккеист получит $68 млн (по $8,5 млн в год). Контракт вступит в силу с сезона-2023/24.

Напомним, Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита 25-летнего вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также адвокат голкипера обратился в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.