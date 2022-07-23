В США считают небезопасным возвращение Сергачёва в Россию

Короткая ссылка
Член Демократической партии Кэтрин Брайтбилл считает, что защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву не стоит возвращаться в Россию.
В США считают небезопасным возвращение Сергачёва в Россию
  • AP

«Рада видеть, что Сергачёв не вернулся в Россию. Кажется не таким уж безопасным сначала комментировать исчезновение Ивана Федотова, а затем отправиться домой на лето», — написала Брайтбилл в социальных сетях.

Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Защитник в июле подписал новый контракт с клубом из Флориды на восемь лет. Согласно соглашению, 24-летний российский хоккеист получит $68 млн (по $8,5 млн в год). Контракт вступит в силу с сезона-2023/24.

Напомним, Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита 25-летнего вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также адвокат голкипера обратился в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить