Пиняев поблагодарил «Крылья Советов» и «Зенит» за акцию поддержки

Попавший в больницу Сергей Пиняев высказался об акции в свою поддержку перед матчем второго тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом».

«Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить. Спасибо моему клубу «Крылья Советов» за красивый жест в поддержку моего здоровья, а также хочется отметить и сделать низкий поклон «Зениту», — написал Пиняев в социальных сетях.

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0. Футболисты петербургской команды вышли на матч в футболках с надписью «Сергей, здоровья». Игроки самарского клуба — в футболках с фотографией игрока.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста.