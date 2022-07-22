Дивеев рассказал о предсезонной подготовке ЦСКА под руководством Федотова

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о подготовке команды к сезону-2022/23 под руководством главного тренера клуба Владимира Федотова.
Дивеев рассказал о предсезонной подготовке ЦСКА под руководством Федотова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику. Теперь чаще качаемся в тренажёрке. В целом мне нравится, всё отлично!» — цитирует Дивеева пресс-служба столичного клуба.

По его словам, в молодёжной команде «Уфы» он бегал на дистанцию, что было весьма тяжеловато, а с красно-синими бегает на «старт-стоп» и торможение. Он также отметил, что ему, как габаритному футболисту, подобный бег даётся ещё тяжелее.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее защитник красно-синих Дмитрий Каптилович рассказал о впечатлениях от работы с Федотовым.

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