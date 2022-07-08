Защитник ЦСКА поделился первыми впечатлениями от работы с Федотовым

Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович рассказал о впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Победа в матче с «Сочи» — первая под руководством Федотова сегодня, надеюсь, не последняя. Команда продолжает работать, несмотря на уход иностранцев и малое количество игроков. Какое первое впечатление от работы с Владимиром Федотовым? Он хороший тренер», — приводит слова Каптиловича «Чемпионат».

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о тренировочном процессе Федотова.