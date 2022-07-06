Дивеев заявил, что с приходом Федотова в ЦСКА увеличились нагрузки

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о тренировочном процессе нового наставника клуба Владимира Федотова.

«Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бега было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Владимир Федотов поделился эмоциями после поражения ЦСКА от команды «Пари Нижний Новгород» в матче на предсезонном товарищеском турнире.