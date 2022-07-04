Федотов — о поражении ЦСКА в матче с «Пари НН»: пока нет баланса в состоянии футболистов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями после поражения красно-синих от клуба «Пари Нижний Новгород» в матче на предсезонном товарищеском турнире.

«Начали неплохо, но получили автогол и всё разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то ещё слишком юный. Хочу отдать должное ребятам, что проявили старание, старались до конца сравнять», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник красно-синих Константин Кучаев, который отправил мяч в ворота своей команды. В составе нижегородской команды мяч забил Дмитрий Югалдин на 81-й минуте матча.

«Зенит» стал победителем турнира ещё до его окончания. Подопечные Сергея Семака одержали три победы в трёх матчах. На втором месте располагается «Сочи». Команда Вадима Гаранина в двух встречах набрала три очка. На третьем месте — «Пари НН» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Фёдор Чалов присоединился к армейцам.