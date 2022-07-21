Хачанов: поставил себе цель вернуться в десятку мирового рейтинга

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Россиянин Карен Хачанов рассказал о планах в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в текущем сезоне.
Хачанов: поставил себе цель вернуться в десятку мирового рейтинга
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Я говорил, что поставил перед собой высокие цели. Сейчас мы с командой работаем над этим. Я хочу вернуться в топ-10, проходить как можно дальше на турнирах, это мои цели на данный момент», — цитирует Хачанова ТАСС.

26-летний москвич занимает 26-е место в рейтинге АТР. Хачанов не входил в десятку лучших с осени 2019 года. Тогда он занимал восьмое место в списке лучших теннисистов мира.

Хачанов 21 июля пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге. Его следующим соперником станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева) и Филипом Краиновичем из Сербии.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

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