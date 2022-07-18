Хачанов обыграл Штруффа на турнире в Гамбурге

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.
Хачанов обыграл Штруффа на турнире в Гамбурге
  • Gettyimages.ru

Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл немца со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Хачанов сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Штруфф допустил четыре двойные ошибки, сделал 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия) — Аляж Бедене (Словения).

Ранее Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира ATP в немецком Галле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить