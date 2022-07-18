Хачанов обыграл Штруффа на турнире в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл немца со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Хачанов сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Штруфф допустил четыре двойные ошибки, сделал 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия) — Аляж Бедене (Словения).

Ранее Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира ATP в немецком Галле.