Менеджер Бивола сообщил, что спортсмен может провести следующий поединок с Буатси в ОАЭ

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Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что россиянин Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), может провести следующий бой с британцем Джошуа Буатси в ОАЭ.
Менеджер Бивола сообщил, что спортсмен может провести следующий поединок с Буатси в ОАЭ
  • РИА Новости

«Бой с Буатси реален, он может пройти в ОАЭ осенью, переговоры об этом бое идут», — цитирует Корнилова ТАСС.

12 июля WBA обязала защитить титул, которым владеет Бивол.

Напомним, что последний поединок Бивол провёл 8 мая и в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол может провести следующий бой в октябре.

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