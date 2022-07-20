Менеджер Бивола сообщил, что спортсмен может провести следующий поединок с Буатси в ОАЭ
- РИА Новости
«Бой с Буатси реален, он может пройти в ОАЭ осенью, переговоры об этом бое идут», — цитирует Корнилова ТАСС.
12 июля WBA обязала защитить титул, которым владеет Бивол.
Напомним, что последний поединок Бивол провёл 8 мая и в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.
Ранее сообщалось, что Бивол может провести следующий бой в октябре.