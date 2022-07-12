WBA обязала защитить титул, которым владеет Бивол

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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально определила обязательного претендента на титул WBA Super в полутяжёлом весе.
WBA обязала защитить титул, которым владеет Бивол
  • РИА Новости

«Чемпионский период Бивола рассчитан на 24 месяца. Его последняя обязательная защита состоялась 3 марта 2018 года, а следующая должна была пройти в 2020 году. По этой причине он должен встретиться с Рамиресом», — приводит слова Диего Чавеса BoxingScene.

Он также подчеркнул, что если стороны не придут к соглашению, то организация назначит промоутерские торги.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Бивол оценил вероятность поединка с Бетербиевым.

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