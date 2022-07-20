Бивол может провести следующий бой в октябре

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок.

«WBA обязала Бивола защищать пояс против Хильберто Рамиреса, но мы попросили их рассмотреть вариант боя с Джошуа Буатси. Потом они примут решение. Биволу придётся драться с одним из этих парней, чтобы встретиться с Канело. Думаю, что следующий бой Бивола состоится в октябре или ноябре», — цитирует Хирна DAZN.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Бивол оценил вероятность поединка с Бетербиевым.