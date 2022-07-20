Бивол может провести следующий бой в октябре

Короткая ссылка
Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок.
Бивол может провести следующий бой в октябре
  • AP

«WBA обязала Бивола защищать пояс против Хильберто Рамиреса, но мы попросили их рассмотреть вариант боя с Джошуа Буатси. Потом они примут решение. Биволу придётся драться с одним из этих парней, чтобы встретиться с Канело. Думаю, что следующий бой Бивола состоится в октябре или ноябре», — цитирует Хирна DAZN.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Бивол оценил вероятность поединка с Бетербиевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить