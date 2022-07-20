«Барселона» забила шесть безответных мячей «Интер Майами» в товарищеском матче

«Барселона» разгромила «Интер Майами» в гостях в товарищеском матче.

Матч прошёл в Форт-Лодердейле и завершился со счётом 6:0 в пользу сине-гранатовых.

В составе «Барселоны» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.

Новичок каталонцев Рафинья, проводивший первый матч за клуб, также отметился двумя результативными передачами.

Поляк Роберт Левандовски не вошёл в заявку на матч.

Ранее в «Барселоне» официально объявили о трансфере Левандовски из «Баварии».