«Барселона» забила шесть безответных мячей «Интер Майами» в товарищеском матче
- AP
Матч прошёл в Форт-Лодердейле и завершился со счётом 6:0 в пользу сине-гранатовых.
В составе «Барселоны» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.
Новичок каталонцев Рафинья, проводивший первый матч за клуб, также отметился двумя результативными передачами.
Поляк Роберт Левандовски не вошёл в заявку на матч.
Ранее в «Барселоне» официально объявили о трансфере Левандовски из «Баварии».