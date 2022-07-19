Роднина — о каминг-ауте Касаткиной: не вижу ничего смелого

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на признание теннисистки Дарьи Касаткиной, которая рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не вижу ничего смелого. Может, ей еще медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то. Касаткина имеет право говорить всё, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно», — цитирует Роднину Sport24.

18 июля Касаткина призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Также Андрей Рублёв и Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на каминг-аут Касаткиной.