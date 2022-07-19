Александр Тихонов — о смене гражданства: пусть Касаткина решает свою судьбу сама

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что первая ракетка России Дарья Касаткина может сменить спортивное гражданство.
Александр Тихонов — о смене гражданства: пусть Касаткина решает свою судьбу сама
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Aurelien Morissard

«Решай свою судьбу сама, а остальным советовать не надо. Каждый должен принимать решение самостоятельно. Естественно, спортсмену хочется выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах. Однако, думаю, скоро это санкции против России закончится вместе , и всё вернётся на круги своя. И тогда многие пожалеют», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Тихонов подчеркнул, что необходимо создавать условия внутри России, чтобы спортсмены не думали о смене спортивного гражданства.

«Мы не имеем права разбрасываться нашими кадрами. Огромные деньги уходят в никуда, а создать условия своим спортсменам не в состоянии — это неправильно. У нас было много успехов, и их надо возродить», — сказал многократный чемпион мира.

Касаткина ранее призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации и дала понять, что возможно сменит спортивное гражданство.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

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