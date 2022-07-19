Решения CAS по делам о санкциях ФИФА и УЕФА опубликуют через три-четыре месяца

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Михаил Прокопец, партнёр международной юридической компании Sila Lawyers, сообщил, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне представит полный текст решений по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Решения CAS по делам о санкциях ФИФА и УЕФА опубликуют через три-четыре месяца
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«К сожалению, это может быть три-четыре месяца», — цитирует Прокопца ТАСС.

Sila Lawyers представляет интересы РФС и российских клубов.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских клубов от международных турниров.

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