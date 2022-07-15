CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на решение об отстранении от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских клубов от международных турниров.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает дальнейшие перспективы обжалования в CAS решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных и отмене турниров на территории страны.