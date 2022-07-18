В Госдуме резко отреагировали на заявление Касаткиной о нетрадиционной ориентации

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Мы русские люди! У нас есть традиционные культурные, нравственные ценности, которые мы передаём из поколения в поколение. В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также заявил, что одобрять поступок Касаткиной нельзя и она не лучший пример для подражания. По его словам, российский спорт переживает не лучшие времена и в отношении духовно-нравственных ценностей.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.