В Госдуме резко отреагировали на заявление Касаткиной о нетрадиционной ориентации

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Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.
В Госдуме резко отреагировали на заявление Касаткиной о нетрадиционной ориентации
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«Мы русские люди! У нас есть традиционные культурные, нравственные ценности, которые мы передаём из поколения в поколение. В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также заявил, что одобрять поступок Касаткиной нельзя и она не лучший пример для подражания. По его словам, российский спорт переживает не лучшие времена и в отношении духовно-нравственных ценностей.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

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