Foot Mercato: «Лион» отказался подписывать контракт с Марсело

«Лион» отказался подписывать соглашение с экс-защитником мадридского «Реала» Марсело.

«Лион» продолжает поиски замены на позицию левого защитника после ухода Эмерсона. Агенты предложили боссам клуба кандидатуру 34-летнего бразильца. Однако в «Лионе изучили финансовые запросы Марсело и сочли нецелесообразным заключать с ним контракт, сообщает Foot Mercato.

Марсело присоединился к «Реалу» в 2007 году. Он провёл за мадридский клуб 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Марсело может продолжить карьеру в «Монце».