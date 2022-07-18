Foot Mercato: «Лион» отказался подписывать контракт с Марсело
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«Лион» продолжает поиски замены на позицию левого защитника после ухода Эмерсона. Агенты предложили боссам клуба кандидатуру 34-летнего бразильца. Однако в «Лионе изучили финансовые запросы Марсело и сочли нецелесообразным заключать с ним контракт, сообщает Foot Mercato.
Марсело присоединился к «Реалу» в 2007 году. Он провёл за мадридский клуб 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Марсело может продолжить карьеру в «Монце».