AS: Марсело может продолжить карьеру в «Монце»

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Бразильский защитник Марсело после ухода из мадридского «Реала» может продолжить спортивную карьеру в «Монце».
AS: Марсело может продолжить карьеру в «Монце»
  • AP

Как сообщает AS, клуб настроен усилить команду именитыми игроками, чтобы пробиться в топ-10 чемпионата Италии с первого сезона.

Отмечается, что ответ от 34-летнего защитника клуб ещё не получил.

Марсело присоединился к «Реалу» в 2007 году. Он провёл за мадридский клуб 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Марсело может продолжить карьеру в Турции.

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